رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية اليوم: ملفات سياسية وأمنية واقتصادية

2021/03/31 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُجري رئيس الوزراء العراقي، مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة

للمملكة العربية السعودية، على رأس وفد

وزاري.



ومن المقرر أن تتضمن الزيارة

نقاشات في ملفات عدة تهمّ الجانبين.

وقالت صحيفة "الصباح" العرا

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