2021/03/31 | 10:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يقترح على الزراعة تحويل الفلاحين على الرعاية الاجتماعية!

كشف عضو مجلس النواب عدي عواد، عن مقترح تقدم به وزير المالية علي علاوي يقضي بتحويل الفلاحين الى الرعاية الاجتماعية.

وقال عواد إن “وزير المالية اقترح في احدى الاجتماعات الخاصة بمناقشة تخصيصات وزارة الزراعة بتحويل الفلاحين على الرعاية الاجتماعية”.

وأضاف أن “مقترح الوزير جاء بعدما طلبوا منه رفع تخصيصات الوزارة البالغة 600 مليار دينار”، مبينا أن “الوزير قال لهم ان الزراعة تكفيها 200 مليار كرواتب للفلاحين بعد تحويلهم على الرعاية الاجتماعية”.

وأوضح عواد أن “المتسبب الأساسي بأزمة الموازنة هو وزير المالية”، معتبرا أن “وزير المالية هو المسؤول الأول عن الإخفاقات الموجودة في قانون الموازنة”.

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