2021/03/31 | 10:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجل سعر نفط خام البصرة الخفيف، اليوم الاربعاء، انخفاضاً ملحوظاً، فيما ارتفع سعر الخام الثقيل.وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 64.83 دولارا للبرميل بمقدار 1.08 دولار وبنسبة 1.641% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 62.50 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 2.36%.وتراجع نفط البصرة الخفيف مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك التي ارتفعت جميعها حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 63.34 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ 1.52 دولار، وسجل مزيج مربان الاماراتي 64.86 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغ 54 سنتا، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.45 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغ 25 سنتا، فيما سجل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض خام البصرة الخفيف بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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