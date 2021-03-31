2021/03/31 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).