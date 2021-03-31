رئاسة البرلمان العراقي تحدد اليوم الأربعاء موعدا لعقد جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/31 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

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حددت رئاسة مجلس النواب اليوم الأربعاء موعدا لعقد جلسة التصويت على موازنة الفين وواحد وعشرين.

ودعت رئاسة البرلمان في بيان أعضاء المجلس الحضور الى مقر المجلس عند الساعة الواحدة ظهرا لعقد جلسة التصويت على الموازنة، مشيرة إلى أن تشريع قانون الموازنة له أهمية بالغة كونه على مساس مباشر بالمواطن إضافة إلى أهميته فيما يتعلق بتطبيق الحكومة لبرنامجها الحكومي وللتمكن من انجاز المشاريع الخدمية.

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