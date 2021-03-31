اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق تؤكد الاستمرار بتهيئة المتعلقات اللوجستية

2021/03/31 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بيانا بشأن تأمين العملية الانتخابية المقبلة.

وذكرت اللجنة في بيان أن نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية الفريق الركن عبد الامير الشمري ترأس اجتماعا لمسؤولي اللجان الفرعية لبحث المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكد البيان على الاستمرار بتهيئة البنى التحتية اللازمة والمتعلقات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وبذل الجهود من اجل إنجاح العمل وتذليل العقبات ومتابعة احتياجات جميع العاملين في اللجان الخاصة بالتهيئة للانتخابات.

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