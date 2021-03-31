رئاسة البرلمان العراقي: جلسة اليوم الاربعاء ستتضمن عرض الطلب المقدم من القوى السياسية بحل المجلس

2021/03/31 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت رئاسة مجلس النواب جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء والتي تضمنت بنودا عدة لطرحها خلال الجلسة.

وأوضح البيان أن الجلسة خصصت للتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحد وعشرين كونه من الخطوات المهمة في ظل ما تشهده البلاد من أزمات.

وتضمن جدول الاعمال عرض الطلب المقدم من القوى السياسية والذي يحمل توقيع أكثر من مئة واثنين وسبعين نائبا للتصويت على حل مجلس النواب بدورته الرابعة وذلك استناداً لأحكام المادة الرابعة والستين من الدستور العراقي من أجل التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.https://ar.parliament.iq/2021/03/30/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-29/

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