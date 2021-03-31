من جديد.. ارتفاع في سعر صرف الدولار

2021/03/31 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم

الاربعاء، في البورصة الرئيسية في

بغداد واقليم كوردستان.

فقد سجلت بورصة الكفاح والحارثية

المركزية في بغداد سجلت 145750 دينارا

عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بو

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