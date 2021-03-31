2021/03/31 | 11:24 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 31 مارس 2021 | 11:12 صباحاً

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التربية: اعلان نتائج امتحانات نصف السنة سيكون غير مركزي

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن عزمها اصدار تعليمات جديدة عن الدوام خلال الفصل الثاني، بينما اكدت أن اعلان نتائج امتحانات نصف السنة سيكون غير مركزي وبحسب نسبة انجاز التصحيح لكل مدرسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في بيان ان “بعض المراحل الابتدائية اعلنت نتائج التلاميذ عبر الانترنت، وسيتبعها اعلان نتائج مرحلتي المتوسطة والاعدادية بعد ان تنجز اللجان الامتحانية داخل المدارس فحصها وتدقيقها، ليتم اعلانها للطلبة من خلال الكروبات الرسمية للمدارس”.

واضاف السعدون انه “سيتم خلال الايام المقبلة اصدار الضوابط الخاصة بالدوام لما بعد امتحانات نصف بعد اجراء تقييم للامتحانات، وهناك تعليمات ستعلن لتوجه بها الادارات المدرسية بان يكون الدوام اما تفاعليا ليوم او يومين بالمدرسة او الكترونيا بالنسبة لنهاية الكورس الاول او مابعد نصف السنة”، مؤكدا ان “القرار بهذا الشأن لم يحسم حتى الان”.

من جانبه، افاد مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي بان “اعلان نتائج امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 سيكون بحسب انجاز كل مدرسة عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للطلبة، اي ان اعلانها سيكون غير مركزي”، مشيرا الى ان “فرقا جوالة ميدانية من المديريات تعمل خلال الامتحانات وبعدها للاطلاع على آلية تصحيح الدفاتر الامتحانية لتحقيق الشفافية في النتائج”.

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