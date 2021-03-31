كتيبة الصقور تغادر الأسبوع المقبل إلى جدّة تحضيراً للمهمة الآسيوية

2021/03/31 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

يتوجَّه وفد نادي القوة الجوية يوم الأحد المقبل الى مدينة جدة السعودية تحضيراً لمباراته أمام فريق الوحدة السعودي في السابع من الشهر المقبل بملعب الجوهرة في ملحق دوري ابطال آسيا بكرة القدم.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "الفريق عازم على تجاوز فريق الوحدة السعودي والتأهل الى دوري المجموعات"، مؤكداً أن" صفوف الفريق مكتملة ولا توجد اي اصابة بين اللاعبين خصوصاً بعد عودة ايمن حسين الذي سيكون اضافة قوية للفريق".

وبين محمد ان" في حال التأهل الفريق سيتواجد في المجموعة الثانية الى جانب الشارقة الإماراتي وتراكتور الايراني، وباختاكور أوزبكي ".

وتابع محمد أن " الفريق مستعد لمباراة نادي القاسم ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز التي ستقام على ملعب الكفل يوم الجمعة المقبل، باوصفها بروفة اخيرة قبل الملحق الآسيوي "، مبيناً ان" التحضيرات مستمرة خصوصا وان الفريق منتشي بالتأهل لدوري الثمانية من بطولة كأس العراق على حساب نادي النجف رغم غياب 10 لاعبين بينهم 7 مع المنتخب الوطني، وغياب المحترف احسان حداد الذي التحق بالمنتخب الاردني، اضافةً الى اصابة اللاعبين كرار علي بري والمهاجم ايمن حسين الذي غاب عن المباراة التاسعة على التوالي بسبب اصابة في العضلة الخلفية".

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