رسمياً.. محمود الفلاحي قائداً لعمليات نينوى

2021/03/31 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتعيين اللواء الركن محمود الفلاحي قائداً عمليات نينوى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اقالة قائد عمليات نينوى الحالي اللواء الركن اسماعيل المحلاوي وتعيين اللواء الركن محمود الفلاحي".يُذكر أن الفلاحي كان قائدا لعمليات الأنبار.

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