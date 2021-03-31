2021/03/31 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الفريق الركن محمد البياتي بمهام جديدة إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس اركان الجيش للإدارة، إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام".يذكر أن الفريق البياتي من الضباط الأكفاء، وهو خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام للقوات المسلحة يكلف البياتي بمهام جديدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام للقوات المسلحة يكلف البياتي بمهام جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).