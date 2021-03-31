2021/03/31 | 11:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ دهوك: خطر كورونا أكبر من داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ دهوك: خطر كورونا أكبر من داعش) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ دهوك: خطر كورونا أكبر من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).