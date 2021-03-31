بينها انتحار فتاة بعمر 17 عاماً.. أبرز ثلاثة أحداث أمنية شهدتها بغداد صباح اليوم

2021/03/31 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت بغداد، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة أحداث أمنية سجلتها القوات الأمنية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وبحسب مصدر أمني تحدث لـ (بغداد اليوم)، فإن "أحداث أمنياً عدة وقعت خلال ساعات الصباح الأولى، أبرزها حالة انتحار وحادث مروري أدى لوفاة شخص".

وأضاف المصدر، أن "فتاة بعمر 17 عاماً، أقدمت على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسها داخل منزل في منطقة الشعب بسبب التعنيف"، وفق ما أفادت التحقيقات الأولية.

وتابع، أن "طفلاً آخر أصيب بجروح بليغة نتيجة انفجار جسم غريب داخل مدرسة قيد الإنشاء في منطقة الحسينية صباح اليوم".

وأشار مصدر آخر إلى أن "شخصاً يستقل سيارة نوع بي أم دبليو توفي على طريق سريع محمد القاسم بعد الاصطدام بجدار، ما أدى إلى وفاته على الفور في الساعة السادسة صباحاً".

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