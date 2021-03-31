الكاظمي يكلف الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس أركان الجيش

2021/03/31 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، الأربعاء (31 آذار 2021)، بأن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قرر تكليف محمد حميد البياتي بمنصب معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الإدارة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القائد العام أحال معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الإدارة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، إلى الميرة".

وأضاف، أن "الكاظمي كلف سكرتيره الشخصي الفريق الركن محمد حميد البياتي معاوناً لرئيس اركان الجيش لشؤون الادارة اضافةً لواجباته".

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