الاعمار والاسكان تصادق على تصميم مدينة “الطارق السكنية”

2021/03/31 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، اليوم الأربعاء، مصادقتها النهائية على التصميم الاساس لمدينة الطارق السكنية الجديدة في العاصمة بغداد.وقالت وسو في بيان وصل “النور نيوز” إن “المدينة الجديدة تقع بجانب مدينة النصر والسلام، وتستمد اساسها الاقتصادي منها حيث وفرت ما يقارب 13 الف وحدة سكنية افقية مع الخدمات التجارية …

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