العراق.. إقالة قائد عمليات نينوى وتعيين آخر بدلا منه

2021/03/31 | 11:33 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر عسكري رفيع في العراق يوم الأربعاء بإقالة قائد عمليات نينوى اللواء الركن إسماعيل المحلاوي....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. إقالة قائد عمليات نينوى وتعيين آخر بدلا منه) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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