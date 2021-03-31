العراق.. إقالة قائد عمليات نينوى وتعيين آخر بدلا منه

2021/03/31 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري رفيع في العراق يوم الأربعاء بإقالة قائد عمليات نينوى اللواء الركن إسماعيل المحلاوي....

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