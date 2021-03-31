بارزاني من فرنسا: إقليم كردستان غير مسؤول عن تأخر التصويت على الموازنة

2021/03/31 | 11:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، إن الإقليم غير مسؤول عن تأخر التصويت على قانون موازنة 2021.وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن “فرنسا اكدت دعمها للعراق واقليم كردستان لمواجهة الارهاب”، مضيفا أن “الرئيس ماكرون كان له دور في حل المشاكل بين أربيل وبغداد في الظروف الصعبة”.وأردف: “أكدنا على المواصلة من أجل خدمة استقرار العراق والمنطقة”.ورأى أن “المشكلة الأساسية بين الإقليم وبغداد هي أن بغداد حتى الآن لم تعامل مع الاقليم وفق النظام الفيدرالي”.وذكر بارزاني “نريد تطبيق الفقرة التي اتفقت عليها الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان بشأن الموازنة”.وتابع أن […]

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