2021/03/31 | 11:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتفاق على فقرتي حصة الإقليم والقروض الخارجية في الموازنة بغداد – وعد الشمري:كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن حسم أكثر المواد تعقيداً في الموازنة، مشيرة إلى اتفاق نهائي حصل بشأن حصة والتزامات إقليم كردستان، فضلاً عن موضوع القروض الخارجية، معربة عن أملها بالتصويت على القانون خلال الأيام المقبلة، سيما وانها باتت جاهزة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الموازنة جاهزة للتصويت والصراع الانتخابي ما يؤخر إقرار قانونها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الموازنة جاهزة للتصويت والصراع الانتخابي ما يؤخر إقرار قانونها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).