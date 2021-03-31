القمة العالمية للتحصين تتعهد إيصال 18 مليار جرعة لقاح لدول العالم

2021/03/31 | 11:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف التصدي الدولي لجائحة كورونا الصباح الجديد – متابعة:تعهدت القمة العالمية للتحصين امس الثلاثاء، بإيصال 18 مليار جرعة لقاح لدول العالم.وافتتح وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أعمال “القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية” التي ينظمها “ائتلاف الأمل” في أبوظبي، بدعوة العالم أجمع لتعزيز التعاون في النهج العالمي للتصدي لفيروس كوفيد – 19 ...

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