دراسات في جامعة البصرة عن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والأبتزاز الألكتروني

2021/03/31 | 11:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل فريق علمي لتقييم الواقع البيئي في البصرة البصرة – سعدي السند : يواصل مكتب “الصباح الجديد” في البصرة متابعاته للأنشطة والفعاليات الجامعية بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام جامعة البصرة .وضع الخطط العلمية لمشروع مشترك لتقييم الواقع البيئي فقد عقد الفريق العلمي البيئي لجامعة البصرة اجتماعه التحضيري الاول برئاسة رئيس الجامعة الدكتور سعد ...

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