2021/03/31 | 11:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

972 مشاهدة

قررت كتلة الحكمة النيابية، الاربعاء، حضور جلسة التصويت على الموازنة بكامل نوابها، مؤكدة وجود رغبة لتمرير المشروع.

وقال النائب عن الكتلة محمد أبو ذر، في تصريح تابعه NRT عربية (31 اذار 2021)، إن "نواب كتلة الحكمة النيابية سيحضرون جميعهم لجلسة التصويت على قانون الموازنة المقررة ظهر اليوم الأربعاء".

وأضاف ان "التجاذبات السياسية في الفترة الأخيرة عرقلت تمرير قانون الموازنة"، مبينةً أن "التجاذبات كانت تدور حول المقترحات المتعلقة بالقرض الخارجي وبيع اصول الدولة وفقرات أخرى".

وأشار الى أن "هناك جدية ورغبة من قبل الكتل السياسية بالتصويت على موازنة 2021".

واكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، في وقت سابق اليوم الاربعاء، أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها اليوم الاربعاء ظهرا.

وقال النائب عن الكتلة مهدي عبد الكريم، إن "نواب الكتلة سيحضرون جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها ظهر اليوم".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد ما تم الاتفاق مع اللجنة المالية وكل الكتل السياسية على تمرير المادة 11 وحصة إقليم كردستان".

ودعت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الكورد.. كتلة نيابية ثانية ستحضر البرلمان للتصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الكورد.. كتلة نيابية ثانية ستحضر البرلمان للتصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).