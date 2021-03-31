القاتل؟... القاتل يمشي بجنازة المقتول... ويشارك بحمل نعشه... - غسان صابور

2021/03/31 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الــقــاتــل؟...



القاتل يمشي بجنازة المقتول..



ويشارك بحمل نعشه...



أبتدأ من يومين في بروكسل..



مؤتمر (واحد آخر) لدراسة مشروع المساعدات المعيشية ..وانهيارها الكامل في سوريا..



بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة..



والاتحاد الأوروبي..



وممثل وزارة الخارجية الروسية..



وإشراف وزير الخارجية الأمريكية..



من مكتبه بواسطة SKYPE..



وممثل عن هيئة الصليب الأحمر الدولي..



الهيئة التي أنذرت مجلس الأمن..



أن كارثة مجاعية ......





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