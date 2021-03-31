جمال الأتاسي وتحديث الفكر القومي - عبدالله تركماني

2021/03/31 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني تشكل الذكرى الحادية والعشرين لرحيل الدكتور جمال الأتاسي مناسبة للتوقف عند ما قدمه، مع الراحلين ياسين الحافظ والياس مرقص، للنظر والعمل العربيين عامة والسوريين خاصة، من أفكار ومواقف تنتمي إلى مفاهيم الحداثة السياسية.



خاصة بعد أن أثبتت التجربة الواقعية للمشروع القومي، بعد الانفصال في عام 1961 وهزيمة حزيران 1967، أنّ هناك أزمة فعلية في بنية هذا المشروع.



إذ أدرك فقيدنا أنّ العروبة تيار فكري متجذر في ال ......





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