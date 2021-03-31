عشية تنصيب الرئيس الجديد.. إطلاق نار كثيف قرب مقر الرئاسة في النيجر

2021/03/31 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع "إطلاق نار كثيف شمل استخدام أسلحة ثقيلة ليل الثلاثاء الأربعاء قرب مقر الرئاسة في عاصمة النيجر نيامي، كما قال سكان لوكالة فرانس برس.

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