الكاظمي: زيارة السعودية هدفها توطيد العلاقات بين البلدين

2021/03/31 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان زيارته للسعودية تهدف الى توطيد العلاقات بين البلدين.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” انه “نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا”.

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