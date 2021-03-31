الصحة العالمية مطمئنةً العراقيين: لقاح كورونا يقي بنسبة 76% من الأصابة

2021/03/31 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

طمأنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، المواطنين العراقيين بفاعلية لقاحات فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن اللقاح يقي بنسبة 76% من الإصابة.

وقال ممثل المنظمة في العراق احمد زويتن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "منظمة الصحة العالمية أدرجت جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واعتمدت أربعة لقاحات منها لقاح استرازنيكا الذي وصل الى العراق بجرعات كافية".

وأضاف أن "لقاح استرازنيكا آمن وفعَّال ويقي 76% من أي اصابة و100% من الاصابات الحادة والوفيات"، مؤكداً أن "هذا اللقاح تمت دراسته من جميع الجوانب داخل المنظمة العالمية عن طريق خبراء دوليين وثبت فاعليته ومؤمونيته ولم يتبين وجود أي اعراض جانبية له".

وأشار الى أن "هذا اللقاح يعوّل عليه كثيراً من ناحية الاستجابة للجائحة"، مؤكداً أنه "سيكون في العراق تغيير في المنحنى الوبائي عند الاستعمال الكافي لهذا اللقاح".

ولفت الى ان "منظمة الصحة العالمية عملت مع وزارة الصحة العراقية منذ اليوم الاول لظهور اول حالة بفيروس كورونا بالعراق، من خلال الاستعداد والاستجابة ووضع الخطط ومستمرة بذلك حتى اندثار الجائحة نهائياً".

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