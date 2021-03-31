2021/03/31 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أفصحت كتلة الحكمة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن موقفها من جلسة البرلمان لهذا اليوم التي دعا لها رئيس المجلس محمد الحلبوسي.وقال النائب عن تيار الحكمة الوطني خالد الجشعمي لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة تعلن موقفها من دعوة الحلبوسي بشأن جلسة الموازنة المركز الخبري الوطني.

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