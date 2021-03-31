بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

2021/03/31 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، اعتقال متهمين بالتزوير وترويج المخدرات وضبط أسلحة غير مرخصة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالتزوير، وضبط اعتدة، غربي بغداد".

واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، واتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط أسلحة غير مرخصة".وتابع انه "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بالدكة العشائرية، واثنين بالسرقة، وأربعة بترويج المخدرات، وآخرين بإطلاق العيارات النارية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".واوضح ان "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، إضَافَة إلَى ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".

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