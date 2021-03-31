البصرة.. القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة

2021/03/31 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في محافظة البصرة.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات البصرة، تمكنت من القاء القبض على متهم وضبطت بحوزته (٦٠٤ غم) من مادة الكريستال المخدرة مع أدوات للتعاطي وميزان الكتروني وبندقية كلاشينكوف".

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفق أحكام المادة (٢٨)وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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