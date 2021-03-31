نائب يكشف عن اتفاق نهائي لتمرير حصة الاقليم في جلسة اليوم

2021/03/31 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب النائب ناصر يوسف، الأربعاء، عن التوصل لاتفاق نهائي بين بغداد واربيل بخصوص المادة 11 المتعلقة باقليم كردستان.

وقال يوسف في حديث صحفي، إن “هناك اتفاقا نهائيا على المادة 11 التي تم الاتفاق عليها بين وفد إقليم كردستان والقوى السياسية”.

وأضاف أن “وفد إقليم كردستان والقوى السياسية توصلا إلى اتفاق نهائي من شانه ان يسرع تمرير الموازنة الاتحادية في جلسة اليوم”، مشيرا إلى أن “الاقليم أبدى مرونة عالية مع بغداد من أجل حلحلة الأمور المعقدة والمضي بتشريع قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن”.

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