2021/03/31 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أن الوزارة ستقدم توصياتها الخاصة باستئناف العمل في مشروع خط كهرباء (بغداد - حديثة)، إلى مجلس الوزراء خلال الايام القريبة المقبلة.

وقال النجم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خط كهرباء (بغداد - حديثة)، يمثل أهمية كبيرة في تحسين واقع الكهرباء الوطنية في عموم العراق، وسد حاجة محافظة الانبار من الطاقة".

وأضاف أن "هذا المشروع سيربط خط الشبكة الوطنية من منطقة الحامضية غرب بغداد، بالمحطة المائية لسد حديثة التي تحتوي على 6 وحدات، والتي ستوفر أكثر من 600 ميكاواط عند اكتمال تأهليها والذي هو في طور الاحالة".

وأشار الى أن "الوزارة حريصة على ايجاد المعالجات المناسبة لاستئناف العمل في هذا المشروع الحيوي، المتوقف منذ عام 2017، وبما يضمن حقوق الطرفين (وزارة الكهرباء والشركة المنفذة)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط ترفع توصياتها لاستئناف مشروع خط كهرباء بغداد - حديثة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط ترفع توصياتها لاستئناف مشروع خط كهرباء بغداد - حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).