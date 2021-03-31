إيقاف لاعبين حتى نهاية الموسم.. انضباط الكرة تصدر حزمة من العقوبات

2021/03/31 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث التي رافقت مباريات دوري الدرجة الأولى، واصدرت عدد من العقوبات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته ( بغداد اليوم) أنه "لدى مناقشة تقرير مشرف مباراة (الخطوط والمحمودية)، تقررَ إيقاف لاعبي فريق الخطوط (مصطفى عباس وعلي طالب) الى نهاية الموسم، وذلك استنادا للمادة 51 /3 انضباط، لقيامهما بالاعتداء بالضرب على حكم المباراة".

واضافت، أنه "بعد مناقشة تقرير مشرف مباراة (الصادق والخليج العربي) ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، تقررَ معاقبة كل من رئيس نادي الصادق (حسن جاسم) وعضو الهيأة الإدارية لنادي الصادق (نضال غني) وإداري النادي (حسن علي)، والموظف في النادي (مجتبى جمعة)، بالإيقاف للموسم الكروي المقبل 2021-2022، وذلك استناداً للمادة 51 /3 انضباط، مع إلزام نادي (الصادق) بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، استناداً للمادة 51/ 3 انضباط".

واوضحت، اللجنة أنه "لدى مناقشة تقرير مباراة (النجدة والجيش) في دوري الصالات، تقررَ معاقبة اللاعبين (سليم رهيف) الذي يحمل الرقم 15، و(حيدر علي) الذي يحمل الرقم 9 بالإيقاف لمباراتين لكل لاعب، استناداً للمادة 47/ صالات".

وتابع البيان: "بعد مناقشة تقرير مشرف مباراة (الخور وسفوان)، تقررَ معاقبة لاعبي فريق سفوان كل من (محمد خلف حارس المرمى، وعبد الله رشيد وحيدر شهاب)، وحارس مرمى فريق الخور (علي ياسين) بالإيقاف للموسم الكروي المقبل 2021-2022، استناداً للمادة 51 / 3 انضباط، على أن يدفع نادي سفوان غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار استناداً للمادة 51 / 3 انضباط".

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