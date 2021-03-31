أول تعليق برلماني على تعيين الفلاحي قائداً لعمليات نينوى

2021/03/31 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، اليوم الاربعاء (31 آذار 2021)، عدم علمه بتعيين اللواء الركن محمود الفلاحي قائداً لعمليات محافظة نينوى.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كثيراً من الإجراءات والقرارات التنفيذية التي تتخذها وزارة الدفاع أو مكتب رئيس الوزراء ليس لدينا علم بها، ومنها قرار تعيين اللواء الركن محمود الفلاحي قائداً لعمليات نينوى، ومَن اتخذ القرار هو من يتحمل مسؤوليته".

وأضاف، أن "التعديلات والتغييرات في المناصب الأمنية بشكل عام خاصة في المناطق التي تعاني من تكرار الخروقات الأمنية ضرورة، ونحن نحث قادة وزارة الدفاع وبقية المسؤولين الأمنيين في لقاءاتنا معهم على أهمية دفع دماء جديدة إلى المناصب الأمنية لأنه إطار بالغ الأهمية، لتحديث الخطط، وخاصة في المناطق التي تحتاج إلى عناية في مشهدها الأمني العام".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، بتعيين قائد جديد لعمليات المحافظة، بدلاً عن اللواء الركن إسماعيل المحلاوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللواء الركن محمود الفلاحي، تم تعيينه قائداً لعمليات محافظة نينوى، بدلاً عن اللواء الركن إسماعيل المحلاوي".

وكان اللواء الركن، محمود الفلاحي، يشغل منصب قائد عمليات محافظة الأنبار، قبل أن يُنقل إلى مكان آخر، عقب تداول مقطع صوتي نُسب له، واُتهم بالتعامل مع المخابرات الأمريكية، إلا أن وزارة الدفاع في عام 2019، برأت الفلاحي من جميع التهم الموجهة إليه.

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