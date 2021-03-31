2021/03/31 | 12:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي صباح اليوم الاربعاء، الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الكاظمي في تصريحات صحافية قبل مغادرة للعاصمة الاتحادية بغداد انه يزور السعودية بهدف إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، مضيفا "أتوجه اليوم للسعودية في زيارة لتوطيد العلاقات المميزة بين البلدين".

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أزور السعودية لتوطيد العلاقات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أزور السعودية لتوطيد العلاقات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).