تغريدة مسهبة من مقتدى الصدر: هذه الصفات السيئة يجب ان تنتهي!

2021/03/31 | 12:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سلط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،تالاربعاء الضوء على المؤثرات والعوامل التي تصقل الطفل وتفيض عليه بـ "الخير والأخلاق والعلم".

وقال الصدر في تغريدة تابعها NRT عربية (31 اذار 2021)انه "يقع على عاتق كل من من حوله بصورة عامة والأبوين بصورة خاصة المسؤولية الكبيرة في تربية الطفل بصورة صحيحة لكي يكون قادرا على مواجهة الحياة بحلوها ومرها من جهة وعلى تربيته على الأخلاق الحسنة والأفكار الصحيحة والعقيدة المطلوبة وغيرها من الأمور".

وأختتم الصدر"أقول هذا لأنني قد تعلمت ذلك من السيد الوالد الذي قلما استعمل العنف والضرب وأدبنا على الثوابت وألهمنا القوة على مواجهة الصعوبات وأعطانا الحرية في أختيار ما نرغبه ونبهنا على الخطأ ".

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