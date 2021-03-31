بدء التطعيم ضد كورونا في كرميان

2021/03/31 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في 3 مراكز صحية بمنطقة كرميان يوم الاربعاء، حملة التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد.

واوضح الدكتور سيروان محمد المدير العام لصحة كرميان لـPUKmedia: ان حصة المنطقة من اللقاح المضاد لكورونا، 3 آلاف جرعة، لتطعيم 1500 مواطن على مرتين.

واضاف: ان 3 مراكز صحية في كلار وجلولاء وكفري بدأت بعملية التطعيم على مدار اسبوع، لافتا الى ان فرق صحية جوالة تقوم بتطعيم كبار السن في اماكن اقامتهم.

PUKmedia خاص

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