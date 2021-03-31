"أثناء اجتماع سري".. إيطاليا تعلن توقيف ضابطين بتهمة "التجسس لصالح روسيا"

2021/03/31 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الإيطالية القبض على مسؤول بالجيش الروسي وقبطان في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

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