الصحة العالمية تطمئن العراقيين: لقاح كورونا يقي بنسبة 76%

2021/03/31 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء،

المواطنين العراقيين بفاعلية لقاحات

فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن اللقاح

يقي بنسبة 76% من الإصابة.

وقال ممثل المنظمة في العراق احمد

زويتن، للوكالة الرسمية،

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