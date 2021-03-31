2021/03/31 | 12:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طمأنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تطمئن العراقيين: لقاح كورونا يقي بنسبة 76%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المواطنين العراقيين بفاعلية لقاحات
فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن اللقاح
يقي بنسبة 76% من الإصابة.
وقال ممثل المنظمة في العراق احمد
زويتن، للوكالة الرسمية،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تطمئن العراقيين: لقاح كورونا يقي بنسبة 76%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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