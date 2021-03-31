استطلاع: ثلثي خبراء الأمراض يعتقدون أن تحورات كورونا ستؤدي لعدم فعالية اللقاحات

2021/03/31 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص استطلاع جديد للرأي، إلى أن ثلثي

خبراء الأمراض في العالم يعتقدون أن

تحورات فيروس كورونا ستتسبب في عدم

فعالية اللقاحات خلال عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

اليوم الأربعاء، أن الاستطلاع الذي

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