ألمانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

2021/03/31 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة

الأمراض المعدية وغير المعدية صباح

اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات

الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم

تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع

والعشرين الماضية، ب

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