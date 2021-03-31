الكاظمي: هدف الزيارة إلى السعودية هو توطيد العلاقات وإرساء آفاق التعاون

2021/03/31 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن هدف زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية هو لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون بين البلدين.

وقبيل توجهه الى السعودية أكد الكاظمي في تغريدة على تويتر ان الزيارة تهدف كذلك الى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم الشعبين ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمع البلدين.

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