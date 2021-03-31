العمليات المشتركة: التحالف دعم القوة الجوية العراقية بقطع غيار خاصة بالطائرات المقاتلة

2021/03/31 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، دعم التحالف الدولي لقيادة القوة الجوية العراقية بقطع غيار خاصة بالطائرات المقاتلة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في بيان ان قوات التحالف الدولي واصلت تقديم المساعدات العسكرية للقوات الامنية العراقية للمرة الثالثة على التوالي..



مؤكدا ان الولايات المتحدة أرسلت ست منصات وقطع غيار خاصة للطائرات المقاتلة الى قيادة القوة الجوية.

واضاف، ان هذه المساعدات تعبر عن التزام قوات التحالف من في تجهيز وتدريب وتأهيل القوات الامنية العراقية لمواصلة محاربة تنظيم داعش في العراق.

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