الفتلاوي: البرلمان عازم على تمرير الموازنة اليوم دون اللجوء لخيار الأغلبية

2021/03/31 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان البرلمان عازم على تمرير الموازنة في جلسة اليوم دون الذهاب الى خيار التصويت بالأغلبية النيابية.

وشدد الفتلاوي في تصريح على ضرورة ان تقدم جميع الأطراف والكتل تنازلات بغية تمرير الموازنة، لأن من غير الممكن ان تمريرها بالأغلبية النيابية، بعد أن وافق ممثلو إقليم كردستان على الصيغة التي قدمتها اللجنة المالية النيابية.

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