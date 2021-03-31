2021/03/31 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تفكيك عبوة معدة لاستهداف احد الارتال على طريق ديوانية بابل » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:29

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