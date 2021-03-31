2021/03/31 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، اليوم الاربعاء، 4 عقوبات لألعاب في مباريات دوري الدرجة الأولى.وقالت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “عقدت اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تصدر 4 عقوبات لهذه الألعاب المركز الخبري الوطني.

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