2021/03/31 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، اليوم الاربعاء، 4 عقوبات لألعاب في مباريات دوري الدرجة الأولى.
وقالت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “عقدت اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث […]
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وقالت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “عقدت اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تصدر 4 عقوبات لهذه الألعاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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