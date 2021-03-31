وزير النفط الكويتي: ندعم جهود

2021/03/31 | 12:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: قال وزير النفط ووزير التعليم العالي في الكويت، محمد الفارس، إن بلاده تدعم كل الجهود التي تتخذها منظمة (أوبك) والمنتجون المستقلون من خارجها من خلال التزامها الكامل بتخفيض مستويات الإنتاج بالشكل المطلوب والمتفق عليه والذي ساهم بشكل …

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