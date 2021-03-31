القبض على ثلاثة متهمين بالقتل وآخر بالخطف في بغداد

2021/03/31 | 12:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بجرائم قتل وآخر بالخطف في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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