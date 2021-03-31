2021/03/31 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توفي رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.

لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 كانون الثاني 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأميركية.

شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

تولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من 4 كانون الثاني 1996 إلى 5 تشرين الأول 1999، ثم كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني 2011.

وكمال الجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، ثم دخلت مصر بعد 3 خطط خمسية مرحلة الانطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).