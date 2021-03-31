الكاظمي يغادر بغداد متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية

2021/03/31 | 12:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 31, 2021

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء إلى السعودية في زيارة رسمية.

وقال الكاظمي عبر تويتر، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

وكان سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أكد أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريح لـ"العربية" و"الحدث" على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن "هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وبخصوص هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة بالملعب الدولي هنالك اجتماعات مستمر لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين".

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